Non solo quelli per lo scudetto. L'ultima giornata di campionato ha consegnato anche i verdetti per la salvezza, con Salernitana e Cagliari in campo in contemporanea alle 21.00, rispettivamente contro Udinese e Venezia, per conquistarsi la permanenza in Serie A. Ad essere condannati alla cadetteria, alla fine, sono stati i sardi, che non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 contro i lagunari già retrocessi insieme al Genoa. Un vero e proprio miracolo sportivo, invece, per i granata di Davide Nicola, che hanno potuto esultare nonostante la clamorosa debacle casalinga contro i friulani (0-4 il risultato al termine dei 90 minuti più recupero). Dopo queste ultime partite, la stagione 2021-22 è quindi ufficialmente terminata.