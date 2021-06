A tempo (quasi) scaduto. Proprio sul gong, quando il tempo si stava per esaurire, Claudio Lotito ha dato la svolta decisiva per il futuro della Salernitana. Alle 22.15 di venerdì sera, infatti, è partita la pec indirizzata alla Figc. Il contenuto conferma le voci delle ultime ore: nessuna cessione, nessun accordo chiuso. Tutto - ovvero, il club granata - è ora nelle mani di un trust, che avrà il compito di amministrare la società e di concludere la cessione entro sei mesi, come indicato dalla Federcalcio. Lo riporta Calciomercato.com.