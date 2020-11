3









Lo sport, con il calcio a farla da padrone, è uno dei settori economici più importanti d'Italia. Ed è inevitabile che, con altissime cifre in circolo, assuma dimensioni altrettanto mastodontiche l'impatto della crisi da pandemia di coronavirus. Oggi la Gazzetta dello Sport fa i conti in tasca alla Serie A, dipingendo uno scenario finanziariamente drammatico: 770 milioni di euro di perdita aggregata per la stagione 2019-2020. 478 milioni di rosso in più rispetto all'annata precedente e 234 rispetto al 2002-2003, che costituiva il precedente record. E la stagione ora in corso potrebbe presentare un conto ancora più salato, poiché sarà interamente coinvolta dalle restrizioni.



I RECORD - Tornando al concetto di proporzionalità accennato sopra, investimenti maggiori rischiano di tradursi in deficit maggiori in caso di crisi. Sono infatti i grandi club a generare le perdite più grosse: 620 milioni infatti derivano dalla somma delle 6 società principali, 150 dalle altre 14 dello scorso campionato. Le "regine" in negativo sono la Roma (-204) e il Milan (-195).



E LA JUVE? - Così scrive la Rosea: "Le grandi hanno pagato a caro prezzo lo stop dei flussi di cassa della biglietteria: parliamo, solo per la quota-abbonati, di oltre 30 milioni per la Juventus. Il club bianconero ha chiuso a -90 potendo contare sui 90 milioni di stipendi risparmiati in virtù dell’accordo con squadra e staff tecnico ma in buona parte ricalcolati nei prossimi mesi".