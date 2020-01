Cristiano Ronaldo è il giocatore del campionato che tira di più e che centra più volte lo specchio della porta. Il portoghese, infatti, ha tirato 72 volte delle quali 47 in porta. Nell'ultima giornata è stato Edin Dzeko in Roma-lazio il primatista in queste due speciali classifiche (7 tiri, 4 nello specchio).