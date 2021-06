Domani si svolgerà a Milano un'assemblea di Lega Serie A per discutere del calendario della prossima stagione e, soprattutto, della possibilità di eliminare le contemporaneità delle partite. Nel frattempo, sulla questione, è arrivata la presa di posizione di Dazn a La Verità: "Siamo prontissimi per partire. E lo saremo, se e quando sarà necessario, anche per trasmettere le partite in contemporanea. Abbiamo messo in campo ogni sforzo tecnologico per migliorare quanto fatto fino a questo momento. Del resto, essendo una decisione ancora non presa dalla Lega, siamo già attrezzati anche se dovessero essere mantenute le tre partite in contemporanea".