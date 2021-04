La Lega è in fermento e la riunione è appena iniziata. Dopo i comunicati e le posizioni, si attende una nuova forte reazione da parte della Federazione. Oltre a Uefa e Fifa si aspetta la mossa della Lega Serie A che intanto ha indetto una riunione: in programma oggi alle 17.30. Con una proposta chiara: "Fuori Juve, Inter e Milan dalla Serie A".



Riunione iniziata, anche i club fondatori della Superlega presenti: Juve, Inter e Milan saranno in riunione.



Seguiranno aggiornamenti