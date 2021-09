La Juventus oggi ha messo a segno sul campo dello Spezia la prima vittoria di questo campionato, ma qual è la situazione nel resto della 5^ giornata di Serie A?

Ieri il turno infrasettimanale si è aperto col pari tra Bologna e Genoa, la vittoria in trasferta dell'Inter a Firenze e col successo interno dell'Atalanta sul Sassuolo. Oggi, in contemporanea col 3-2 per la Juve in Liguria, la Salernitana ha ottenuto il suo primo punto rimontando il Verona ada 0-2 a 2-2. Stasera, invece, l'Empoli ha fatto la voce grossa a Cagliari: 2-0 meritato per gli uomini di Andreazzoli, mentre il Milan dopo il pari dell'Allianz Stadium fa fatica a sfondare il muro del Venezia ma negli ultimi 25 minuti vince 2-0 con due azioni molto ben congegnate!