Torna d'attualità l'ipotesi dei playoff per finire il campionato. Secondo il Corriere dello Sport, con la pandemia ancora presente, è un'ipotesi da non scartare. La Figc sta studiano due piani con la possibilità di modificare il format entro la fine di gennaio 2021 (a meno di ulteriori prolungamenti) aggiungendo playoff e playout. "A quel punto si capirà lo stato di salute del Paese e se gli spareggi divisi in due parti basteranno per coprire numericamente le restanti 190-200 partite - spiega il quotidiano - Ecco l’idea: una prima parte in cui si affrontano le formazioni “vicine” in classifica utile a determinare le posizioni (denominata “fase a orologio”) per l’ultima parte del torneo, dove vengono messi in palio scudetto (le prime 4), Europa League (dalla 5ª all’8ª), piazzamenti e premi di metà classifica (dalla 9ª alla 14ª) e salvezza (dalla 15ª alla 20ª). L’ipotesi B è quella delle final-eight, come nella bozza stilata a giugno dalla Federcalcio, adottata ad agosto dalla Uefa (da valutare l’unica location) per assegnare le coppe europee; ma in questo caso ci sarebbero meno partite e il piano diventerebbe attuabile solo se lo stop arrivasse tra febbraio e marzo, proprio come nel 2020".