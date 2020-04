Ieri il comitato medico scientifico della Figc ha redatto un protocollo medico iniziale a cui i club dovranno attenersi per la ripresa degli allenamenti. Per quanto concerne i giocatori, tutti dovranno sottoporsi al tampone (test molecolare rapido), test sierologico, anamnesi accurata, visita clinica più esami strumentali del sangue. Come riporta il Corriere dello Sport, i positivi dovranno inoltre sottoporsi a risonanza magnetica cardiaca e tac al torace, al fegato e ai reni. Tutto il necessario per consentire agli atleti di svolgere l’attività in sicurezza, assicurandosi che godano di un perfetto stato di salute.