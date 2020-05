4









La Serie A prova a ripartire. Stavolta ci siamo davvero, almeno per gli allenamenti collettivi, come affermato dal ministro Spadafora, che ha confermato l'ok della ripresa agli allenamenti collettivi per le squadre di calcio: "Mi sembra un'ottima notizia, finalmente gli allenamenti potranno riprendere. Sono state fatte valutazioni attente, la FIGC ha rivisto la prima proposta e questo ha aiutato. Ci sono chiarimenti su tempi di quarantena ed isolamento, si raccomanda il fatto che la necessità di tamponi non vada ad incidere sui cittadini e l'autoisolamento iniziale in modo di consentire alle squadre di avviare gli allenamenti. Niente quarantena di squadra? E' così - ha aggiunto al Tg2 - ci siamo potuti arrivare perché la situazione oggi ha consentito di rivedere le regole in modo migliorativo".



Spadafora ha aggiunto: "Ho trovato molto fastidioso ricevere forti pressioni perché si tornasse a giocare quando in Italia registravamo ogni giorni migliaia di ricoveri in terapia intensiva. Ora che la situazione è diversa, è giusto che il calcio riparta".



IPOTESI PLAY-OFF - E' ancora in piedi l'ipotesi playoff, soluzione per cui, secondo quanto riferito da Repubblica, spinge il presidente della Figc Gravina: "Il format lo decidono le federazioni - ha concluso Spadafora - la cosa importante sia iniziare il campionato, se si inizia, per concluderlo. Tutte le soluzioni che possano permetterlo sono importanti".



AL LAVORO PER IL PROTOCOLLO - Gravina ha invece aggiunto: "La validazione del protocollo sugli allenamenti collettivi è un passo determinante nel percorso di ripartenza del calcio in Italia. Ho espresso al ministro per lo sport, Vincenzo Spadafora, e al ministro della salute, Roberto Speranza, la mia soddisfazione e quella della federazione per la disponibilità al confronto e la fattiva collaborazione che hanno portato al raggiungimento di questo importante risultato".