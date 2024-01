La Serie A si schiera compatta contro la richiesta di eliminare il diritto di veto, contenuto nello statuto della FIGC e che permette alle singole leghe di bloccare ogni eventuale riforma che impatti sul format dei campionati. È la posizione emersa durante l’assemblea dei club andata in scena, come riferisce calcio e finanza. "Se le altre componenti fossero unite nel richiedere la riduzione del numero delle squadre della Serie A? La risposta sarebbe che è un diritto della Serie A decidere il numero delle proprie squadre", ha spiegato il presidente della Lega di Serie A, Casini, in conferenza stampa.