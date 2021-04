Come racconta Gazzetta, in Italia ci s'infortuna molto di più rispetto agli altri paesi europei. Uno studio ha infatti evidenziato la tendenza rispetto a Germania e Inghilterra.



I NUMERI - In questa stagione di A, sono arrivati 757 infortuni su un totale di 557 giocatori impiegati; 652 in Premier League, 596 in Bundesliga. In Italia, il 40% degli stop è stato di natura muscolare. L'ESPERTO - Stefano Fiorini, ex presidente dell'associazione preparatori, ha provato a spiegarne il motivo: "Il nostro calcio è troppo tattico e la tattica inibisce, non promuove. Le nostre squadre sono frenate. Si provano movimenti e schemi a velocità ridotta perché è un continuo fermarsi, correggere, ripartire: ma in questo modo non hai il ritmo partita. La prevenzione vera la fai giocando, allenando i muscoli alle sollecitazioni cui saranno sottoposti in partita. In caso contrario reagiranno in maniera imprevista. E saranno soggetti a infortuni".