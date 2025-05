Serie A, quante squadre si qualificano alle coppe europee? Incroci, combinazioni e la variabile Coppa Italia

Getty Images

In attesa che si completi il quadro della 36esima giornata con i match tra Venezia e Fiorentina e Atalanta-Roma, ci si avvia verso le ultime due giornate di campionato che di fatto definiranno, oltre alla corsa Scudetto e alle squadre che retrocederanno in Serie B insieme al Monza, anche quali saranno i club qualificati alle coppe europee nella stagione 2025/26.Si parte da una certezza. L'Italia, nella prossima stagione, avrà 7 squadre ai nastri di partenza delle coppe europee: 4 prenderanno parte alla Champions League, 2 all'Europa League e una alla Conference. Tuttavia, gli accessi definitivi dipenderanno dal piazzamento finale delle formazioni in Serie A, e dal risultato della finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 14 maggio allo Stadio Olimpico di Roma, e che vedrà di fronte il Milan e il Bologna.

Quante squadre vanno nelle coppe europee? Due opzioni per la Serie A

Dal 1° al 4° posto in campionato – qualificazione diretta alla UEFA Champions League

– qualificazione diretta alla UEFA Champions League 5° posto in campionato e vincitrice Coppa Italia – qualificazione diretta alla UEFA Europa League

– qualificazione diretta alla UEFA Europa League 6° posto in campionato – qualificazione ai playoff di UEFA Conference League

Dal 1° al 4° posto in campionato – qualificazione diretta alla UEFA Champions League

– qualificazione diretta alla UEFA Champions League 5° e 6° posto in campionato – qualificazione diretta alla UEFA Europa League

– qualificazione diretta alla UEFA Europa League 7° posto in campionato – qualificazione ai playoff di UEFA Conference League

Inter (Champions League)

Napoli (Champions League)

Atalanta (Champions League)

Juventus (Champions League)

Roma (Europa League)

Lazio (Conference League)

Bologna (Europa League)

Inter (Champions League)

Napoli (Champions League)

Atalanta (Champions League)

Juventus (Champions League)

Roma (Europa League)

Lazio (Conference League)

Milan (Europa League)

Partendo dai numeri per la Serie A, queste sono le due alternative per le coppe europee 2025/26:Molto spesso, capita che la vincitrice della Coppa Italia sia già qualificata per le coppe europee tramite il campionato. Così potrebbe essere anche in questa edizione, ma tutto dipenderà dalla finale tra Milan e Bologna. Se a vincere il trofeo sarà una squadra già qualificata per le coppe, gli accessi tramite il campionato cambieranno come di seguito:Prendendo in esame l'attuale situazione di classifica, in base all'esito della finale di Coppa Italia andrebbe a profilarsi due tipi di situazione.