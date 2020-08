In attesa della fine di Champions ed Europa League, la Serie A ha già voltato pagina e inizia a lavorare per la prossima stagione: dopo aver deciso la data di inizio del campionato - 12 settembre - bisognerà capire quando programmare il sorteggio del calendario. Secondo il Corriere dello Sport, il calendario della nuova Serie A verrà sorteggiato tra il 31 agosto e il 1° settembre. Per rimediare all'inizio del campionato in ritardo rispetto al solito, nella prossima stagione i turni infrasettimanali dovrebbero essere sei.