Quattro partite rinviate nel weekend: Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Torino-Parma e Verona-Cagliari. Ecco, quando saranno recuperate? Bella domanda. L'Atalanta potrebbe rientrare mercoledì 18 marzo: non è ufficiale, ma è l'unica data percorribile, considerando i probabili e futuri impegni in Champions. Il Torino potrebbe invece recuperare già mercoledì 4 marzo: tra la trasferta di Napoli del 29/02 e la gara di lunedì 9 marzo con l'Udinese. Cagliari a Verona? L'11 marzo, altro mercoledì libero. Unico, grande enigma riguarda l'Inter: sembra non avere più infrasettimanali disponibili. Ed è forte la possibilità che non ci sia nessuno per Juve-Inter...