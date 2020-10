La Serie A al primo caos Covid. Il caso Genoa ha lanciato l'allarme, costretto a riunioni d'urgenza e spinto ad adottare il regolamento previsto anche dalla Uefa. Ma non basta. Ieri Aurelio De Laurentiis ha verificato se esistevano le condizioni per rinviare Juventus-Napoli, contattando Agnelli e non solo, nel mentre l'ipotesi play off è tornata in auge, come piano B per concludere la stagione.



Dei play off Gravina e la Figc parlano da mesi: "In via Rosellini questa formula era sempre stata osteggiata, ma negli ultimi giorni è stata analizzata e sono stati addirittura ipotizzati due modelli di play off che prevedono 2-3 fasi. Perché? Ai broadcaster sono stati venduti i diritti di 380 partite e disputare i play off al termine del girone d'andata porterebbe a un taglio troppo netto del numero totale dei match. Mettere d'accordo le società sulla formula sarà complicato, ma un piano d'emergenza sarà messo a punto".