Una nuova idea per la Serie A, una proposta che potrebbe rivoluzionare tutto. In attesa che il Ministro Spadafora, il governo e la Lega Calcio decidano se e come riprendere i campionati, diverse voci stanno arrivando e con loro anche le parole di qualche esperto. E' il caso di Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università di Milano, che ha spiegato il suo modo per far ripartire il calcio: "Si potrebbe ipotizzare una strada costosa, alla tedesca, test sierologici per vedere le immunoglobuline G e M e tamponi a tutti prima del ritorno agli allenamenti, e non solo ai calciatori. I test di virologia sono quelli di cui si parla in questi giorni. Vedere se ci sono immunizzati, ossia calciatori che sono risultati positivi in passato e poi negativizzati ma che hanno sviluppato anticorpi. Tamponi e test vanno ripetuti ogni settimana, per tenere sempre sotto controllo il quadro coronavirus. E per tentare di contenere le quarantene, disegnare il calendario, ma non so se ora è possibile, in modo che ogni squadra giochi ogni quattordici giorni. Cioè le partite ogni settimana, ma sfalsate in modo tale che ogni squadra giochi ogni due. Praticamente il tempo della quarantena".