Come riportato dall'edizione odierna de La Stampa, l’assemblea di Lega che si riunirà oggi potrebbe approvare un cambio di format radicale per la Serie A.L'idea è di ridurre il numero delle squadre ammesse alla massima serie, passando dalle attuali, seguendo quindi il modello della Bundesliga. L'obiettivo è mettere in pratica questa rivoluzione a partire dalla stagione 2024/2025. Di conseguenza, sarà necessario modificare il regolamento relativo alle retrocessioni e alle promozioni dalla Serie B.Oltre alla riduzione delle squadre, la FIGC sta pensando anche al​l’ipotesiper decretare la formazione Campione d’Italia.