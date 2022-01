La Serie A alle prese con i calciatori no vax. Non solo i tanti positivi, che crescono di ora in ora. Il campionato si trova a dover fronteggiare un problema, quello dei giocatori che rifiutano il vaccino, che potrebbe avere conseguenze anche nel breve periodo. Al momento il numero dei no vax nel massimo è intorno ai 25 (su 572 calciatori totali), una percentuale del 4,37%.



E tra cinque giorni, dal 10 gennaio, per loro si potrebbero chiudere le porte dei rispettivi club: secondo le nuove regole che dovrebbero essere introdotte dal Governo, infatti, per accedere a palestre, spogliatoi e impianti sportivi, compresi gli stadi, servirà il Green pass rafforzato; per scendere in campo non basterà un doppio tampone, servirà essere vaccinati o guariti da poco dal Covid.