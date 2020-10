Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, potrebbero essere allungate le liste in Serie A per far fronte ai continui casi di positività al Coronavirus. Tutto nasce da una proposta da parte di diversi club di serie A ad allargare in via del tutto eccezionale la lista per la stagione in corso, con l'obiettivo quindi di portare da 25 ad almeno 28 il limite massimo di giocatori, alzando quindi di tre unità la soglia dei giocatori “liberi” fissata a quota 17. Non tutti sono d'accordo, comunque in caso di approvazione ci sarebbero due bacini immediati per allungare le liste. Prima di tutto, interno. Perché sono nove i club che hanno presentato delle liste con esclusi più o meno eccellenti, che potrebbero essere reintegrati appena possibile. Poi c'è il mercato degli svincolati.