Pronto riscatto per l', dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale contro il Sassuolo. Nella sfida valida per la settima giornata di Serie A la squadra nerazzurra ha infatti battuto nettamente lain trasferta per 4 a 0, con un poker ditra il 62' e l'89' (il terzo gol è arrivato su calcio di rigore). Simone Inzaghi, quindi, torna al primo posto in classifica a pari punti con il Milan (vittorioso in casa contro la Lazio), a +4 sul Napoli e a +5 sulla, che però deve ancora scendere in campo (lo farà domani al Gewiss Stadium contro l'Atalanta).