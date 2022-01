Poker del Verona nel primo match di Serie A di questa domenica 16 gennaio. La squadra di Tudor ha sconfitto per 4 a 2 il Sassuolo di Dionisi, con una tripletta di Barak a chiudere i giochi per i gialloblù dopo il vantaggio iniziale firmato da Caprari. In gol per i neroverdi, invece, Defrel e Scamacca, obiettivo di mercato della Juve. In attesa delle altre partite della 22^ giornata di ritorno, il Verona scavalca dunque il Sassuolo in classifica portandosi al decimo posto con 30 punti: gli emiliani, invece, restano fermi a 28.