Gabriele Gravina può tornare alla carica per playoff e playout, grazie al Decreto Rilancio: come riferisce Repubblica.it, a favorire il presidente della Figc lo snellimento della giustizia sportiva con un solo grado di giudizio al Collegio di garanzia presso il Coni, che potrà entrare nel merito, poi Tar e Consiglio di Stato dovranno decidere entro 15 giorni sui ricorsi. La soluzione più probabile sarebbe quella delle 12 squadre ai playoff: Juventus, Lazio, Inter, Atalanta, Roma, Napoli, Milan, Verona, Parma, Bologna, Sassuolo e Cagliari. I playout invece coinvolgerebbero le ultime otto: Fiorentina, Udinese, Torino, Sampdoria, Genoa, Lecce, Spal e Brescia. Playoff e playout si svolgerebbero in gara secca.