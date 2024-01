Juventus-Sassuolo si giocherà martedì 16 gennaio. La gara, valevole per la 20esima giornata di Serie A, è in programma in un giorno particolare e in molti si sono chiesti il perché di questa scelta. La ragione è 'televisiva', legata alla visibilità della sfida per le emittenti. In questo weekend, infatti, Sky ha tre partite: Monza-Inter, Lazio-Lecce e Atalanta-Frosinone. Lo slot di lunedì sera (di Sky) andrà ad Atalanta-Frosinone, visto che la squadra di Di Francesco ha giocato in Coppa Italia giovedì 11 gennaio contro la Juventus, e per forza di cose alle 20.45.. Il Sassuolo, il weekend successivo - 20-21 gennaio - non è impegnato in nessun match visto che da calendario avrebbe avuto il Napoli, impegnato in Supercoppa italiana.