Lavori in corso nella Lega Serie A. Lunedì è in agenda la prima assemblea elettiva per individuare un nome di alto profilo in grado di raccogliere l'eredità del presidente dimissionario Paolo Dal Pino. Servirà la maggioranza dei due terzi nelle prime due votazioni (14 su 20) e la maggioranza semplice (11 preferenze) nella terza. Intanto l'amministratore delegato Luigi De Siervo ha convocato un consiglio per sabato mattina. Secondo il Corriere della Sera, Luca Percassi dell'Atalanta sarà eletto vicepresidente: una carica finora mai assegnata.