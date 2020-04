L’intenzione si sta delineando: il calcio vuole tornare, con le relative misure di sicurezza. Nei giorni che verranno sarà cruciale il confronto che il Ministro dello Sport Spadafora avrà con quello della Salute Speranza, e la conseguente proposta che faranno al governo. L’incontro di ieri con tutti i vertici del calcio italiano è stato definito positivo. I buoni auspici ci sono, anche se la frequenza dell’utilizzo dei tamponi per i giocatori ha creato dissenso, visto che ci sono cittadini che richiedono test da tempo. Come riporta il Corriere dello Sport, il presidente della Figc Gravina avrebbe fatto la sua proposta: “Ogni società comprerà 1000 tamponi, ma ne pagherà il doppio, in modo tale da lasciarne metà alle persone che ne hanno bisogno. In serata è poi emersa l’idea di alzare il rapporto da 1 a 2 a 1 a 5.