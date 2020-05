Dopo più di due mesi senza, il calcio italiano si appresta a ritornare. Senza tifosi, con mille altre restrizioni, ma sicuramente con la stessa voglia di prima. Vale per tutti, società, tifosi, ma anche per gli arbitri. Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, i direttori di gara si sono allenati tra le mura domestiche durante il lockdown, esattamente come i calciatori, ma per la ripresa del campionato potrebbero radunarsi per un mini-ritiro: preparatorio, dal punto di vista atletico, ma anche preventivo, appunto per evitare contagi.