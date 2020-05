Diretta gol in chiaro: mentre in Italia ci si pensa, in Germania finisce. L'idea rilanciata dal ministro Spadafora, ma di difficile realizzazione senza interventi normativi del governo o del Parlamento, in Germania è terminata.



DUE GIORNATE - Attraverso la Deut­schen Presse-Agentur, Sky De fa infatti sapere che si trattava di un accordo volto esclusivamente a rilanciare a livello mediatico la Bundes, che peraltro ha dato ottimi risultati, ma valido solo per le prime due giornate. Nello specifico, le partite di venerdì e lunedì saranno disponibili su Amazon e DAZN, tutte le altre su Sky.