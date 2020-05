Può arrivare già oggi il via libera del Comitato Tecnico Scientifico del Governo agli allenamenti collettivi delle squadre di Serie A. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, è prevista per oggi la riunione del CTS che però darà alcuni paletti da non oltrepassare." ​Il parere del Cts sarà inviato al ministro della salute, Roberto Speranza, l’interlocutore governativo con cui si relazionano i 20 esperti della task force riunita quotidianamente presso la Protezione civile - scrive La Gazzetta -. Speranza lo condividerà con il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, che lo integrerà nelle linee guida relative appunto agli sport di squadra, e all’apertura dei centri sportivi. Prima, però, ci dovrà essere la copertura normativa del nuovo Dpcm in preparazione, quello che porterà l’Italia nella cosiddetta fase 3".



APPUNTAMENTI - La prossima settimana, poi, ci sarà un vertice con Conte, assemblea di Lega e Consiglio Federale. Di certo il CTS non seguirà il modello tedesco di isolamento dei contagiati. Anche il calcio dovrà seguire la strada dei cittadini normali: in caso di contagio di calciatore o membro dello staff previsto isolamento di due settimane. Superata invece la prescrizione secondo la quale le squadre dovranno allenarsi solo a piccoli gruppi. Per ora invece regge il no alla ripresa del campionato giocato solo nelle aree meno colpite dal virus come ad esempio le regioni del Sud.