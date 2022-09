Passaggio storico per la Serie A. Domenica 2 ottobre alle 15.00, a dirigere il match trasarà infatti una, la 31enne livornese, che diventerà così la. Laureata in Sociologia, è impegnata a Bergamo in un centro studi di diritto del lavoro, ed è dottoranda all'università. Per lei già quasi 150 partite dirette in carriera, con la promozione Can arrivata nel luglio 2022 dopo una carriera tra; nel dicembre del 2021 era stata la prima donna ad arbitrare una partita di Coppa Italia con una squadra del massimo campionato, il Cagliari, che nell'occasione sfidava il Cittadella, mentre in questa stagione è già stata quarto ufficiale ine ha diretto tre gare:in Coppa Italia,in cadetteria. Ora il "salto" in Serie A, in un match che a suo modo è destinato a rimanere nella storia.