La scomparsa di Papa Francesco ha fermato il turno di campionato in Serie A, ma non solo. Anche le squadre di Serie B non sono scese in campo nella giornata di ieri, e le diverse partite si recupereranno nei prossimi giorni:Le partite rinviate, però, non sono finite qui: dopo la proclamazione di cinque giorni di lutto per la morte del Pontefice, i cui funerali saranno sabato 26 aprile alle 10:00, è stato deciso disaranno dunque posticipate Inter-Roma, Lazio-Parma e Como-Genoa.

A confermarlo è stato il ministro della Protezione Civile e le politiche del mare Nello, che al termine del CDM ha risposto a chi gli domandava se anche le gare in programma sabato sarebbero state rinviate.