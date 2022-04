Finisce 0-0 il primo anticipo della 32a giornata di Serie A: al Castellani l'Empoli non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro lo Spezia, in una partita in cui le occasioni non sono mancate da una parte e dall'altra. Continua così la striscia senza successi dell'Empoli, che dura ormai dal 12 dicembre; altro punto importante per lo Spezia, che sale a quota 33 mantenendo invariato il distacco di un punto proprio dai toscani, che salgono a 34.