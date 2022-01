Finisce con un pareggio la prima partita sulla panchina deldi, tecnico tedesco appena arrivato nel club rossoblù. Contro l'Udinese il tabellino dice 0-0, a dispetto di una partita ben giocata dai padroni di casa, che hanno creato diverse occasioni ma senza concretizzare. Le chance migliori sono capitate sui piedi di Destro e Portanova, ma bravo è stato anche il portiere bianconero Silvestri a dire di no. Espulso Cambiaso nel finale, ma l'equilibrio nel punteggio non si spezza. Punto importante per l'Udinese, che raggiunge quota 24 punti; resta penultimo il Genoa con 13.