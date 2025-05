Serie A, cambiano tutte le panchine: ora cosa succede con Antonio Conte?

Serie A, Milan, Inter, Atalanta, Roma, chi saranno gli allenatori?

Cosa farà Massimiliano Allegri?



Antonio Conte, Napoli o Juventus?

Può succedere di tutto, ogni ora è caldissima per capire chi sarà alla guida delle big nella prossima stagione. Insomma, come sempre, le emozioni non mancano mai. Certo è che ai tifosi dellainteressa maggiormente sapere cosa farà Antonionella prossima stagione.Andiamo con ordine però. Lasi separerà da Claudio Ranieri e continua ad avere in cima alla lista dei desideri Gian Pieroche dopo otto anni sembra ad un passo dal lasciare l'Atalanta. La Dea che quindi è alla ricerca del sostituto ideale qualora partisse il Gasp. Tra i nomi caldi c'è sicuramente quello di Maurizioche attende una chiamata. Attenzione però anche alla suggestione Palladino che negli ultimi minuti sembra aver dato le dimissioni dallae la dirigenza viola al lavoro per convincerlo a restare.Tra i liberi di lusso però c'è anche un certo Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano piace molto al ma per i rossoneri occhio anche a Thiago Motta ) che si separerà da Sergio Conceicao ma non solo. Piace anche al Napoli, in caso di separazione da Antonioma andremo dopo ad analizzare questa situazione, e piace anche all'Inter con Simone Inzaghi che scioglierà le proprie riserve sul futuro dopo la finale di Champions League di sabato. Insomma, tutto da giocare.Andiamo quindi al dunque:Nel pomeriggio di ieri c'è stato un lungo summit con Aurelioche si è concluso però con un nulla di fatto. Conte è legato al Napoli con un contratto per altre due stagioni. Se dopo la parata Scudetto di lunedì Antonio sembrava sempre più lontano da Napoli (e sempre più vicino a Torino), ora la situazione è totalmente in stallo. Le parti si aggiorneranno nuovamente nei prossimi giorni per capire se proseguire insieme o se andare verso l'addio. Cresce l'attesa e attenzione che da Antonio Conte potrebbe partire un ulteriore valzer delle panchine in Serie A. Giornate infuocate.





