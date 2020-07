Il protocollo non è più attuabile. Sono tanti, troppi i controlli sanitari ogni quattro giorni: e la proposta di Gravina, di spostare il tampone a una settimana di distanza, non è stata approvata. Dunque, come fare? Scrive Gazzetta: "Nella sua risposta alla Figc, il Cts ha citato alcuni casi nel calcio, che in realtà sarebbero due “falsi positivi”. Proprio la chiusura della risposta ha portato Gravina a sollevare il problema pubblicamente: il protocollo va cambiato. Viste le brutte, ha pensato anche a quel famoso piano B allontanato in questi mesi e che potrebbe riaffiorare nella prossima stagione: accorciare l’annata con la bacchetta magica, si fa per dire, di playoff e playout. Ma è ancora e solo un’idea".