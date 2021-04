1









I faccia a faccia. Ma non la resa dei conti. Oggi si ritorna in Lega, e quella 'Super' è già diventato un ricordo. Milan, Inter e soprattutto Juventus tornano in Assemblea: appuntamento alle 14.30 e nel 'gruppone' in attesa delle parole delle big, ci sarà anche Claudio Lotito. Era assente all'ultimo incontro, causa inibizione. Stavolta non mancherà di affrontare Andrea Agnelli e Beppe Marotta.



LE CAUSE - Ci sarà anche Urbano Cairo, il più duro degli oppositori alla Superlega. Il patron del Torino è pronto a chiedere il conto, insieme a Roma e Genoa. Come raccontato da Repubblica, infatti, questi tre club sono stati chiari: l'intenzione è quella di intraprendere un'azione di responsabilità contro Andrea Agnelli. Il motivo? Rappresentava le 20 società nel comitato Uefa. Sarà una giornata lunga. Lunghissima.