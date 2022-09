Dopo il Consiglio di Lega di ieri (approvato il bilancio), i club si vedranno oggi pomeriggio in assemblea. Tra i punti all’ordine del giorno un’informativa sulla nuova sede Lega di New York e la costituzione di una nuova società ad Abu Dhabi, il piano industriale e soprattutto le linee guida per i diritti tv del prossimo triennio, 2024-’27. "Vorremmo dare un segnale di maturità assegnando i diritti entro la fine di questa stagione. Sarebbe un record" ha detto ieri l’a.d. Lega Luigi De Siervo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.