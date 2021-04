La Lega è in fermento. La reazione forte è già arrivata, ma altre se ne attendono. Oltre a Uefa e Fifa, infatti, si aspetta anche la mossa della Lega che Serie A che intanto ha indetto una riunione: in programma oggi alle 17.30. Con una proposta chiara: "Fuori Juve, Inter e Milan dalla Serie A". Una guerra appena iniziata. I tre club non saranno presenti alla riunione, esclusi. Intanto, va ricordato che nella scissione Andrea Agnelli si è dimesso dal ruolo di presidente dell'Eca e dall'esecutivo Uefa, così come fatto anche da Steven Zhang.