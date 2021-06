Oggi l'assemblea. I club di Serie A si preparano a prendere una decisione sul campionato “spezzatino” per la prossima stagione. Il 7 giugno scorso era arrivata una decisione rivoluzionaria, un sì subito revocato e diventato giallo, rimandando poi la votazione a un’assemblea successiva. Il progetto porterebbe a spalmare le dieci gare di ogni giornata della Serie A – che saranno tutte trasmesse da Dazn (sette in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky) – eliminando totalmente la contemporaneità, con le tre partite alle 15 della domenica. Oggi la decisione.