Una nuova assemblea convocata per oggi. Ci saranno quasi tutti, mancherà solo la Salernitana, non invitata e in attesa di novità sull'iscrizione al prossimo campionato dopo la vicenda dei trustee bocciati dalla Figc. Protagonista sarà il super-spezzatino, con l'aumento degli slot per le partite (10 finestre diverse nel week-end) per la vendita dei diritti tv. Altro tema saranno i diritti tv della Coppa Italia: Rai, Mediaset e Sky sono interessate, l'obiettivo della Rai è toccare quota 42 milioni, migliorando gli attuali 35. Lo riporta il Corriere della Sera.