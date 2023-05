Nella tarda mattinata di oggi presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A in Via Rosellini si terrà l'assemblea della Lega Seria A che verterà principalmente sul tema delicato dei diritti tv.ORDINE DEL GIORNO1. Verifica poteri.2. Comunicazioni del Presidente.3. Comunicazioni dell’AD.4. Modifiche allo Statuto.5. Diritti AV: invito a offrire.6. Varie ed eventuali.Presenti, in rappresentanza della Juventus, Calvo e Scanavino.