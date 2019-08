La prima giornata di Serie A è cominciata ieri, con Juventus e Napoli che si sono portate a casa i primi tre punti stagionali. Oggi però, come ogni domenica che si rispetti, scendono in campo quasi tutte le altre squadre, con le sole Inter e Lecce che dovranno aspettare domani per il debutto. Si parte quindi alle 18.00, con il Milan atteso a Udine dai bianconeri di Tudor. I rossoneri vengono sconfitti da un gol di Becao, che rovina l'esordio di Giampaolo sulla panchina del Diavolo.



Alle 20.45, invece, ci sarà Cagliari-Brescia, Roma-Genoa, Sampdoria-Lazio, Spal-Atalanta, Torino-Sassuolo e Verona-Bologna. Tanti gli spunti per questa giornata inaugurale, dal ritorno di Nainngolan in terra sarda, alla Roma di Fonseca che incrocia il Genoa di Lasse Schone, in un derby incrociato tra Genova e Roma, visto che la Lazio è attesa a Marassi dalla prima Sampdoria di Di Francesco.



