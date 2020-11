La Serie A è ad un passo dal decidere il suo futuro, in termine di distribuzione dei diritti, sponsorizzazione e merchandising del nostro campionato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i presidenti dei club si riuniranno per votare sull’accettazione dell’offerta finale presentata dai private equity: 1,7 miliardi di euro per il 10% di quote della Serie A. Basteranno 14 voti positivi e l’offerta vincolante sarà definitivamente accolta. Nel caso in cui passasse, i fondi potranno sostenere le società, e la stessa Serie A aprirebbe le porte a nuove forme di sponsorizzazioni e gestione dell’emissione dei contenuti calcistici, con un nuovo sviluppo del brand.