Si continua a programmare, in attesa di giocare. FIGC e Serie A non si arrendono, ma non lo fanno nemmeno l'Uefa e le leghe affiliate: non c'è una singola ipotesi in cui non venga contemplata la ripresa del pallone.



COSA SUCCEDE OGGI - Oggi la Lega ha un consiglio molto importante: si inizierà a parlare di calendari. Ci saranno le linee guida: se gli allenamenti dovessero ripartire il 4 maggio, si potrebbe tornare a giocare entro fine mese, dunque il 30-31. In alternativa, anticipare qualche giorno, magari con le due semifinali di ritorno di Coppa Italia.



CHAMPIONS - Anche in Europa, tutto inizia a delinearsi. Possibile che vengano spostati Europeo Under 21 ed Europeo femminile. Per l'Europa League si andrà a chiudere il quadro degli ottavi in un'unica gara, in campo neutro. Le altre sfide di Champions ed EL, di ritorno, giocate regolarmente rispettando il fattore campo. A quel punto potrebbero arrivare le Final Eight in un'unica città: Istanbul ha i requisiti, così come Danzica. A porte chiuse, può essere sufficiente? Magari tutti a Doha, dove ci sono stadi pronti per il Mondiale. Nessuno smentisce nulla.