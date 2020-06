In attesa dell'assemblea che ci sarà giovedì, oggi c'è un importante Consiglio di Lega Serie A. All'ordine del giorno ci sono essenzialmente tre punti: l'estensione dei prestiti e dei contratti in scadenza il 30 giugno; le date della prossima stagione 2020/2021 (campionato al via il 12 settembre) e i diritti televisivi.



Su quest'ultimo tema in particolare si tratta la riduzione dei tempi d'embargo per gli highlights su Rai e Mediaset, con la possibilità o meno della trasmissione in chiaro su Tv8 di due partite per giornata. Su questo argomento procede il dialogo tra il Ministro dello Sport, Spadafora e le altre tv.