La Fase 2 del calcio, porterà anche ad alcuni cambiamenti sul regolamento. Non solo non ci si potrà più abbracciare dopo il gol, ma secondo quanto riporta il Corriere dello Sport sarà anche vietato protestare: "" titola il quotidiano, che spiega: "I giocatori dovranno restare a un metro e mezzo di distanza, no a sputi e abbracci. Così migliora la vita dei direttori di gara". In attesa di capire quando si potrà riprendere il campionato, quindi, la Serie A si prepara a nuove modifiche del regolamento.