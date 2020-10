Secondo quanto raccolto dall'Ansa, la Figc ha pubblicato l'Aggiornamento dei protocolli per gli allenamenti e le partite delle squadre di calcio professionistiche, la Serie A Femminile e gli arbitri per la stagione 2020/2021. Il documento serve per chiarire alcuni punti e aggiornare gli attuali protocolli. Le novità riguardano la possibilità fare test di routine, in programma due giorni prima della partita e il giorno stesso in caso di un positivo nel gruppo squadra, attraverso test rapidi antigenico e non solo molecolari come succedeva finora.