Dunque, il calendario? Via il 31 maggio e stop il 12 luglio. Così sì, così si può ripartire. Le date arrivano dall'edizione odierna di Tuttosport: la Lega ha infatti stilato un calendario che ricalca tempi e giornate dell'Europeo. Una bozza del Governo, intanto, conferma l'ipotesi del via. Dunque, non ci sarebbero più dubbi a riguardo.



TRE FASCE - Ripartire il 31 maggio, sì. E giocare le partite in tre turni settimanali di due giorni ciascuno, questo fino al 21 giugno. Durante questo periodo, le gare sarebbero spalmate su 3 fasce orarie giornaliere.