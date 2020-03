La Lega Calcio ha pubblicato un comunicato emanando nuove norme per evitare il contagio da coronavirus nella Serie A. Tra queste, ci sono particolari disposizioni sull’igiene:



“- Un servizio medico sanitario dotato di scanner per la rilevazione delle temperature agli ingressi dello stadio di tutti i soggetti au­torizzati.



- Un documento riassuntivo con tutte le norme igienico-sanitarie adottate in ciascun impianto sportivo, prima dello svolgimento di ciascun evento, da presentare alle Autorità in caso di richiesta;



- Una modulistica, a mezzo di autodichiarazione, atta a certificare che i soggetti ammessi all'interno dell'impianto abbiano attivato tutte le misure di controllo e prevenzione necessarie a ridurre il rischio di contagio e a salvaguardare gli interessi degli individui, anche con specifico riferimento alle misure di cautela volte a prevenire la diffusione del C0VID19 (seguirà bozza di tale docu­mento)”.