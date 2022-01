Nuova assemblea per la Lega Serie A, convocata per il 13 gennaio in video conferenza. La nota:



In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, della Lega Nazionale Professionisti Serie A è convocata, per



Giovedì 13 gennaio 2022



esclusivamente in videoconferenza (a -Regolamento), alle ore 13:00 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 15:00 in seconda convocazione seguente



ORDINE DEL GIORNO



1. Verifica poteri.

2. Comunicazioni Presidente e AD.

3. Diritti Audiovisivi Medio Oriente e Nord Africa triennio 2021-2024: deliberazioni conseguenti alle negoziazioni in forma non esclusiva.

4. Emergenza Covid: delibere in ordine alla gestione della pandemia.

5. Varie ed eventuali.